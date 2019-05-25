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Касаткина, Кузнецова и другие россиянки узнали первых соперниц на «Ролан Гаррос»

Касаткина, Кузнецова и другие россиянки узнали первых соперниц на «Ролан Гаррос»
Теннис / Roland Garros 2019 0

Стало известно распределение победительниц квалификации по основной сетке «Ролан Гаррос» — 2019. В частности, первой соперницей россиянки Светланы Кузнецовой станет Кристина Кучова из Словакии, а Маргарита Гаспарян сыграет с Анной Блинковой.

Открытый чемпионат Франции. Женщины. Распределение победительниц квалификации:

Светлана Кузнецова (Россия) — Кристина Кучова (Словакия, Q).
Чжан Шуай (Китай) — Варвара Лепченко (США, Q).
Йоханна Конта (Великобритания, 25) — Антония Лоттнер (Германия, Q).
Донна Векич (Хорватия, 23) — Людмила Самсонова (Россия, Q).
Лаура Зигемунд (Германия) — Софья Жук (Россия, Q).
Катерина Козлова (Украина) — Бернарда Пера (США, Q).
Вера Звонарёва (Россия) — Алёна Большова-Задойнова (Испания, Q).
Дарья Касаткина (Россия, 21) — Ясмине Паолини (Италия, Q).
Софья Кенин (США) — Джулия Гатто-Монтиконе (Италия, Q).
Далила Якупович (Словения) – Куруми Нара (Япония, Q).
Маргарита Гаспарян (Россия) — Анна Блинкова (Россия, Q).
Катержина Синякова (Чехия) — Елена Рыбакина (Казахстан, Q).

Сетка Открытого чемпионата Франции доступна на «Чемпионате».

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