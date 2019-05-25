Касаткина, Кузнецова и другие россиянки узнали первых соперниц на «Ролан Гаррос»

Стало известно распределение победительниц квалификации по основной сетке «Ролан Гаррос» — 2019. В частности, первой соперницей россиянки Светланы Кузнецовой станет Кристина Кучова из Словакии, а Маргарита Гаспарян сыграет с Анной Блинковой.



Открытый чемпионат Франции. Женщины. Распределение победительниц квалификации:



Светлана Кузнецова (Россия) — Кристина Кучова (Словакия, Q).

Чжан Шуай (Китай) — Варвара Лепченко (США, Q).

Йоханна Конта (Великобритания, 25) — Антония Лоттнер (Германия, Q).

Донна Векич (Хорватия, 23) — Людмила Самсонова (Россия, Q).

Лаура Зигемунд (Германия) — Софья Жук (Россия, Q).

Катерина Козлова (Украина) — Бернарда Пера (США, Q).

Вера Звонарёва (Россия) — Алёна Большова-Задойнова (Испания, Q).

Дарья Касаткина (Россия, 21) — Ясмине Паолини (Италия, Q).

Софья Кенин (США) — Джулия Гатто-Монтиконе (Италия, Q).

Далила Якупович (Словения) – Куруми Нара (Япония, Q).

Маргарита Гаспарян (Россия) — Анна Блинкова (Россия, Q).

Катержина Синякова (Чехия) — Елена Рыбакина (Казахстан, Q).



Сетка Открытого чемпионата Франции доступна на «Чемпионате».

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