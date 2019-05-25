Надаль предложил отменить правило двух подач в теннисе

Вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль предложил кардинальное изменение в теннисных правилах.



«Я бы отменил вторую подачу. Матчи бы стали более интересными, будь у теннисистов одна попытка ввести мяч в игру. Да и время сэкономится, так как между первым и вторым мячом действительно проходит много времени.



Оговорюсь: теннис хорош и сейчас, но с единственной подачей он станет более динамичным и интересным с точки зрения тактики», – цитирует Надаля La Stampa.

Стоит отметить, что за последний год Надаль входит в восьмёрку лучших теннисистов по проценту ввода первого мяча в игру – 65,5%.

За этот же период у него в среднем 2,2 двойные ошибки за игру – это 16-й результат среди всех теннисистов (лучший – Кукушкин (1,1))

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