Надаль предложил отменить правило двух подач в теннисе
Вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль предложил кардинальное изменение в теннисных правилах.
«Я бы отменил вторую подачу. Матчи бы стали более интересными, будь у теннисистов одна попытка ввести мяч в игру. Да и время сэкономится, так как между первым и вторым мячом действительно проходит много времени.
Оговорюсь: теннис хорош и сейчас, но с единственной подачей он станет более динамичным и интересным с точки зрения тактики», – цитирует Надаля La Stampa.
Стоит отметить, что за последний год Надаль входит в восьмёрку лучших теннисистов по проценту ввода первого мяча в игру – 65,5%.
За этот же период у него в среднем 2,2 двойные ошибки за игру – это 16-й результат среди всех теннисистов (лучший – Кукушкин (1,1))
Надаль рассказал о подготовке к «Ролан Гаррос»
Надаль: я не бог
- 25 мая 2019
-
00:59
-
00:44
-
00:35
-
00:16
-
00:12
- 24 мая 2019
-
23:35
-
23:35
-
23:14
-
22:00
-
21:27
-
20:37
-
20:15
-
19:29
-
18:50
-
18:33
-
18:27
-
18:17
-
17:47
-
16:35
-
16:33
-
15:56
-
15:51
-
14:56
-
14:46
-
13:57
-
13:04
-
12:29
-
11:51
-
11:05
-
10:34
-
09:25
-
09:24
-
00:35
-
00:12
- 23 мая 2019
-
23:24
Партнерский контент