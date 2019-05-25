Надаль: 12-я победа на «Ролан Гаррос» или третий Уимблдон? Я выбираю Париж

Испанец Рафаэль Надаль без колебаний предпочёл 12-ю победу на «Ролан Гаррос» третьему в карьере успеху на Уимблдоне.



«Париж или Лондон? В прошлом году я был очень близок к победе на Уимблдоне, но Открытый чемпионат Франции для меня особенный. Я выбираю Париж», – цитирует Надаля La Stampa.



Напомним, 32-летний испанец является единственным теннисистом в Открытой эре, который выиграл один турнир не менее 11 раз — Монте-Карло, Барселона и Открытый чемпионат Франции по теннису. Также он – единственный теннисист в истории, который выиграл один турнир «Большого шлема» не менее 11 раз (Открытый чемпионат Франции).



Соперником Надаля по первому раунду «Ролан Гаррос» — 2019 станет немец Янник Ханфман.

10 причин следить за «Ролан Гаррос» — 2019 Джокович бьётся за 2-й «Карьерный шлем», Надаль – за 12-й титул в Париже, Серена попытается догнать Корт, а россияне – «выстрелить».