Надаль: 12-я победа на «Ролан Гаррос» или третий Уимблдон? Я выбираю Париж
Испанец Рафаэль Надаль без колебаний предпочёл 12-ю победу на «Ролан Гаррос» третьему в карьере успеху на Уимблдоне.
«Париж или Лондон? В прошлом году я был очень близок к победе на Уимблдоне, но Открытый чемпионат Франции для меня особенный. Я выбираю Париж», – цитирует Надаля La Stampa.
Напомним, 32-летний испанец является единственным теннисистом в Открытой эре, который выиграл один турнир не менее 11 раз — Монте-Карло, Барселона и Открытый чемпионат Франции по теннису. Также он – единственный теннисист в истории, который выиграл один турнир «Большого шлема» не менее 11 раз (Открытый чемпионат Франции).
Соперником Надаля по первому раунду «Ролан Гаррос» — 2019 станет немец Янник Ханфман.
10 причин следить за «Ролан Гаррос» — 2019
Джокович бьётся за 2-й «Карьерный шлем», Надаль – за 12-й титул в Париже, Серена попытается догнать Корт, а россияне – «выстрелить».
- 25 мая 2019
-
00:59
-
00:44
-
00:35
-
00:16
-
00:12
- 24 мая 2019
-
23:35
-
23:35
-
23:14
-
22:00
-
21:27
-
20:37
-
20:15
-
19:29
-
18:50
-
18:33
-
18:27
-
18:17
-
17:47
-
16:35
-
16:33
-
15:56
-
15:51
-
14:56
-
14:46
-
13:57
-
13:04
-
12:29
-
11:51
-
11:05
-
10:34
-
09:25
-
09:24
-
00:35
-
00:12
- 23 мая 2019
-
23:24
Партнерский контент