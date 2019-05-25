Джокович: уехал из Парижа до окончания расследования. Может, меня снимут с «РГ»?

Первая ракетка мира серб Новак Джокович сообщил о происшествии в тренажёрном зале накануне старта Открытого чемпионата Франции.

«Разминаясь в зале перед тренировкой, я использовал мяч и сильно ударил им об пол. В результате я пробил дерево. „Ролан Гаррос“, пожалуйста, прости меня!» — написал Джокович в «Твиттере».

«К вашему сведению, я уехал из Парижа до окончания расследования. Может, меня снимут с „РГ“?» — в шутку добавил уроженец Белграда.

Действующим победителем Открытого чемпионата Франции является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он в трёх партиях обыграл Доминика Тима из Австрии — 6:4, 6:3, 6:2. «Ролан Гаррос» — 2019 будет проходить в период с 26 мая по 9 июня.

Запись доступна в «твиттере» Джоковича.