Джокович: уехал из Парижа до окончания расследования. Может, меня снимут с «РГ»?
Первая ракетка мира серб Новак Джокович сообщил о происшествии в тренажёрном зале накануне старта Открытого чемпионата Франции.
«Разминаясь в зале перед тренировкой, я использовал мяч и сильно ударил им об пол. В результате я пробил дерево. „Ролан Гаррос“, пожалуйста, прости меня!» — написал Джокович в «Твиттере».
«К вашему сведению, я уехал из Парижа до окончания расследования. Может, меня снимут с „РГ“?» — в шутку добавил уроженец Белграда.
Действующим победителем Открытого чемпионата Франции является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он в трёх партиях обыграл Доминика Тима из Австрии — 6:4, 6:3, 6:2. «Ролан Гаррос» — 2019 будет проходить в период с 26 мая по 9 июня.
Запись доступна в «твиттере» Джоковича.
10 причин следить за «Ролан Гаррос» — 2019
Джокович бьётся за 2-й «Карьерный шлем», Надаль – за 12-й титул в Париже, Серена попытается догнать Корт, а россияне – «выстрелить».
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