Кербер: две недели назад я не могла ходить

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, ранее получившая травму голеностопа, оценила свою готовность к старту Открытого чемпионата Франции. В матче первого круга ей будет противостоять россиянка Анастасия Потапова.
«Две недели назад я не была уверена, что смогу приехать в Париж. Рада, что сейчас нахожусь здесь. Не могу сказать, что вообще не чувствую боли, однако я много работала над восстановлением. Может, это не самая лучшая подготовка к турниру, но для меня было важно сюда приехать.
До этого я даже не могла нормально ходить. Я около недели просто сидела на диване, лечилась. Я счастлива, что за две недели добилась такого прогресса. Травма оказалась серьёзнее, чем я думала в Мадриде.
До титула мне очень далеко. В начале года «Ролан Гаррос» был моей целью, а сейчас ожидания стали ниже. Нужно справиться с этой ситуацией", — цитирует Кербер официальный сайт WTA.
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