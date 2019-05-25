Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Джокович назвал главного фаворита «Ролан Гаррос»

Джокович назвал главного фаворита «Ролан Гаррос»
Теннис / Roland Garros 2019 0

Первая ракетка мира серб Новак Джокович поделился ожиданиями от Открытого чемпионата Франции, который начнётся в воскресенье, 26 мая.

«Надаль — главный фаворит, он защищает титул. Думаю, было бы несправедливо называть кого-то другого, ведь Рафа много раз выигрывал этот турнир.

У него два поражения в карьере на парижском грунте? Конечно, я очень его уважаю. Мы сыграли хороший матч в Риме, там он был сильнее. У меня были отличные две недели в Париже и Риме, но в концовке мне не хватило сил из-за длинных вечерних матчей.

«РГ» — турнир, к которому я готовился последние пару месяцев. Хочу выступить максимально успешно и показать свой лучший теннис. Уверен, я такой не один. Но у меня есть мотивация — выиграть четвёртый «Шлем» подряд. Я уже сделал это три года назад, и у меня есть все основания, чтобы повторить достижение», — цитирует Джоковича Metro.

10 причин следить за «Ролан Гаррос» — 2019
Джокович бьётся за 2-й «Карьерный шлем», Надаль – за 12-й титул в Париже, Серена попытается догнать Корт, а россияне – «выстрелить».
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент