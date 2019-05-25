Джокович назвал главного фаворита «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира серб Новак Джокович поделился ожиданиями от Открытого чемпионата Франции, который начнётся в воскресенье, 26 мая.

«Надаль — главный фаворит, он защищает титул. Думаю, было бы несправедливо называть кого-то другого, ведь Рафа много раз выигрывал этот турнир.

У него два поражения в карьере на парижском грунте? Конечно, я очень его уважаю. Мы сыграли хороший матч в Риме, там он был сильнее. У меня были отличные две недели в Париже и Риме, но в концовке мне не хватило сил из-за длинных вечерних матчей.

«РГ» — турнир, к которому я готовился последние пару месяцев. Хочу выступить максимально успешно и показать свой лучший теннис. Уверен, я такой не один. Но у меня есть мотивация — выиграть четвёртый «Шлем» подряд. Я уже сделал это три года назад, и у меня есть все основания, чтобы повторить достижение», — цитирует Джоковича Metro.