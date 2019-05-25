Федерер: когда я был в пелёнках, Хингис стала первой ракеткой мира
Швейцарский теннисист Роджер Федерер вспомнил о турнире «Ролан Гаррос» 1999 года, где он дебютировал на ТБШ. Тогда в женском финале сыграли Мартина Хингис из Швейцарии и немка Штеффи Граф.
«Очень хорошо помню финал Хингис с Граф. Мартина — моя ровесница, однако уже тогда делала фантастические вещи. Я был ещё в пелёнках, а она стала первой ракеткой мира», — цитирует Федерера официальный сайт «РГ».
В первом круге Открытого чемпионата Франции-2019 Федерер, посеянный под третьим номером, встретится с итальянцем Лоренцо Сонего.
Действующим победителем «Ролан Гаррос» является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он в трёх партиях обыграл Доминика Тима из Австрии со счетом 6:4, 6:3, 6:2.
Федерер: чем больше говоришь о завершении карьеры, тем быстрее это произойдёт
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