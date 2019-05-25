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Пэр стал победителем турнира в Лионе, обыграв в финале Оже-Альяссима

Пэр стал победителем турнира в Лионе, обыграв в финале Оже-Альяссима
Теннис / ATP 0

Французский теннисист Бенуа Пэр в финальном поединке домашнего турнира в Лионе (Франция) переиграл посеянного под четвёртым номером Феликса Оже-Альяссима из Канады со счётом 6:4, 6:3. Соперники ранее не встречались друг с другом.

Продолжительность поединка составила 1 час 21 минуту. Француз 7 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. На счету теннисиста из Канады 8 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

Для 30-летнего Пэра этот титул стал третьим в профессиональной карьере и вторым в текущем сезоне. В 2015 году он становился победителем турнира в Бостаде (Швеция). В нынешнем сезоне Пэр выиграл турнир в Марракеше (Морокко), одолев в финальном поединке испанца Пабло Андухара со счётом 6:2, 6:3.

25 мая 2019 года, суббота. 15:40 МСК
Лион. Финал
Матч окончен
Феликс Оже-Альяссим
28
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
0 : 2
Бенуа Пэр
51
Франция
Бенуа Пэр
Б. Пэр
1 2 3
           
4 3  
6 6  
           
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