Пэр стал победителем турнира в Лионе, обыграв в финале Оже-Альяссима

Французский теннисист Бенуа Пэр в финальном поединке домашнего турнира в Лионе (Франция) переиграл посеянного под четвёртым номером Феликса Оже-Альяссима из Канады со счётом 6:4, 6:3. Соперники ранее не встречались друг с другом.



Продолжительность поединка составила 1 час 21 минуту. Француз 7 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. На счету теннисиста из Канады 8 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.



Для 30-летнего Пэра этот титул стал третьим в профессиональной карьере и вторым в текущем сезоне. В 2015 году он становился победителем турнира в Бостаде (Швеция). В нынешнем сезоне Пэр выиграл турнир в Марракеше (Морокко), одолев в финальном поединке испанца Пабло Андухара со счётом 6:2, 6:3.

