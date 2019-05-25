Финал турнира в Женеве с участием Александра Зверева прерван из-за дождя

Финальный поединок турнира в Женеве (Швейцария), в котором встречаются посеянный под первым номером немец Александр Зверев и Николас Джарри из Чили, приостановлен на неопределённое время из-за начавшегося дождя.
Теннисисты успели провести на корте 48 минут. За это время Зверев выиграл первый сет со счётом 6:3. Джарри взял свою подачу и повёл 1:0 на старте второго сета, но в этот момент судья прервал встречу.
Зверев вышел в финал, обыграв аргентинца Федерико Дельбониса со счётом 7:5, 6:7 (6:8), 6:3. Джарри в полуфинальном поединке оказался сильнее пятого сеяного соревнований Раду Албота из Молдавии – 6:3, 6:4.
Действующим победителем турнира в Женеве является венгерский теннисист Мартон Фучович. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл немца Петера Гоёвчика со счётом 6:2, 6:2.
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