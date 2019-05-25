Хаас: Зверев опускается на глубокое дно и занимается саморазрушением

Экс вторая ракетка планеты немец Томми Хаас поделился впечатлениями от выступлений соотечественника — Александра Зверева, который занимает пятую строчку мирового рейтинга. Хаас настаивает, что Александр обязан обрести прежнюю игру, чтобы оставить позади недавние плохие результаты.
«Уверенность в себе у Зверева закончилась. Он прилагает много усилий, однако опускается ещё глубже и занимается саморазрушением.
Зверев находился в кризисе в течение нескольких недель. Его ум поглощён огромным количеством вопросов. Зверев способен стать ещё более агрессивным, быстрее переключаться на атакующую игру и подбирать правильное время для удара», — приводит слова немца Tennis World USA.
Томми Хаас четыре раза доходил до полуфинала на «Больших шлемах». Немец выиграл 15 турниров серии ATP, 14 из которых – в одиночном разряде.
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