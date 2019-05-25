Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Хаас: Зверев опускается на глубокое дно и занимается саморазрушением

Хаас: Зверев опускается на глубокое дно и занимается саморазрушением
Теннис / ATP 0

Экс вторая ракетка планеты немец Томми Хаас поделился впечатлениями от выступлений соотечественника — Александра Зверева, который занимает пятую строчку мирового рейтинга. Хаас настаивает, что Александр обязан обрести прежнюю игру, чтобы оставить позади недавние плохие результаты.

«Уверенность в себе у Зверева закончилась. Он прилагает много усилий, однако опускается ещё глубже и занимается саморазрушением.

Зверев находился в кризисе в течение нескольких недель. Его ум поглощён огромным количеством вопросов. Зверев способен стать ещё более агрессивным, быстрее переключаться на атакующую игру и подбирать правильное время для удара», — приводит слова немца Tennis World USA.

Томми Хаас четыре раза доходил до полуфинала на «Больших шлемах». Немец выиграл 15 турниров серии ATP, 14 из которых – в одиночном разряде.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент