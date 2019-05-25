Победа Пэра над Оже-Альяссимом — в видеообзоре финала турнира в Лионе

Французский теннисист Бенуа Пэр в финальном поединке домашнего турнира в Лионе (Франция) переиграл посеянного под четвёртым номером Феликса Оже-Альяссима из Канады со счётом 6:4, 6:3. Соперники ранее не встречались.



Продолжительность поединка составила 1 час 21 минуту. 30-летний француз выиграл третий титул в профессиональной карьере и второй в нынешнем сезоне. В 2015 году он становился победителем турнира в Бостаде (Швеция). В нынешнем сезоне Пэр выиграл турнир в Марракеше (Морокко). В финальном поединке он оказался сильнее испанца Пабло Андухара со счётом 6:2, 6:3.



Бенуа Пэр занимает 51-ю строчку в мировом рейтинге, что является его лучшим результатом в карьере. 18-летний канадец Оже-Альяссим занимает 28-е место в рейтинге ATP.

Посмотреть видеообзор финального поединка можно на «Чемпионате».