Путинцева — о первом титуле: в моём характере — сражаться до конца

Представляющая Казахстан теннисистка Юлия Путинцева поделилась впечатлениями от победы над словенкой Тамарой Зиданшек в финале турнира в Нюрнберге— 4:6, 6:4, 6:2. Путинцева завоевала первый титул на турнирах WTA в карьере.
«Это невероятно, честно. Я довольна тем, что боролась до конца и прислушивалась к себе. Это именно то, что помогло мне победить. Это был отличный матч, достойная игра для финала.
Честно говоря, мне немного повезло в некоторых моментах. Иногда, когда я отбивала, то лишь надеялась, что мяч попадёт в линию. Когда находилась в плохой позиции, просто бегала и наносила невероятные, какие-то фантастические удары. В моём характере — сражаться до конца. Продолжаю борьбу даже в самой тяжёлой ситуации», — приводит слова Путинцевой пресс-служба WTA.
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