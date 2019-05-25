Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Путинцева — о первом титуле: в моём характере — сражаться до конца

Путинцева — о первом титуле: в моём характере — сражаться до конца
Теннис / WTA 0

Представляющая Казахстан теннисистка Юлия Путинцева поделилась впечатлениями от победы над словенкой Тамарой Зиданшек в финале турнира в Нюрнберге— 4:6, 6:4, 6:2. Путинцева завоевала первый титул на турнирах WTA в карьере.

«Это невероятно, честно. Я довольна тем, что боролась до конца и прислушивалась к себе. Это именно то, что помогло мне победить. Это был отличный матч, достойная игра для финала.

Честно говоря, мне немного повезло в некоторых моментах. Иногда, когда я отбивала, то лишь надеялась, что мяч попадёт в линию. Когда находилась в плохой позиции, просто бегала и наносила невероятные, какие-то фантастические удары. В моём характере — сражаться до конца. Продолжаю борьбу даже в самой тяжёлой ситуации», — приводит слова Путинцевой пресс-служба WTA.

Путинцева одержала волевую победу в финале соревнований в Нюрнберге
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент