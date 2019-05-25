Ястремская: горжусь, что нашла в себе силы и вложила всё в игру

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (6) прокомментировала победу в финале турнира в Страсбурге над хозяйкой корта Каролин Гарсией со счётом 6:4, 5:7, 7:6 (7:3).

«Я чрезвычайно взволнована и вся на эмоциях — это то, что я испытываю сейчас. Я старалась изо всех сил, я много работала. Не знаю, как это описать. У меня были матчболы, у неё был матчбол — всё это очень эмоционально. Мне нужно было оставаться очень собранной и быть спокойной.

Вот у тебя два матчбола, титул в твоих руках, а потом всё исчезло. Тогда не нужно давить на себя ещё больше, лучше постараться забыть эти матчболы и напоминать себе, что игра продолжается. Следующий гейм, следующее очко, следующий сет.

Я горжусь, что в решающем сете смогла где-то в себе отыскать эту страсть, эту силу, когда проигрывала — 5:6. Я чувствовала себя очень уставшей, у меня была мозоль на стопе, она кровоточила, и было очень больно. Я горжусь собой, что нашла в себе силы и вложила всё в игру», — приводит слова Ястремской пресс-служба WTA.