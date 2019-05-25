А. Зверев выиграл первый титул в 2019 году, одолев Джарри на турнире в Женеве

Теннисист из Германии Александр Зверев стал победителем грунтового турнира категории АТР 250 в Женеве. В финале первая ракетка соревнований Зверев в трёх сетах обыграл чилийца Николаса Джарри со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (10:8). Встреча продолжалась 2 часа 35 минут.
Зверев трижды подал навылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 12. Джарри подал 6 эйсов, 2 раза ошибся на подаче и реализовал 1 брейк.
Зверев сравнял счёт в личном противостоянии с Джарри в официальных матчах — 1-1. Впервые соперники встретились в 2019 году на турнире в Барселоне. Там тай-брейк третьего сета остался за Джарри.
Для 22-летнего Зверева титул стал 11-м в карьере и первым в сезоне-2019. Напомним, сезон-2018 Зверев завершил победой на Итоговом турнире АТР.
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