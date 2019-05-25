Пэр: после победы в Лионе хочу выиграть много матчей на «Ролан Гаррос»

Французский теннисист Бенуа Пэр прокомментировал победу в финальном поединке домашнего турнира в Лионе над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (4) со счётом 6:4, 6:3. Титул стал для Пэра вторым в сезоне-2019 после победы на турнире в Марракеше.
«Думаю, что я хорошо играл уже в Марракеше. Я начал сезон не очень хорошо, с некоторыми травмами, было нелегко. Но сейчас моё состояние намного лучше. Чувствую себя хорошо на корте и уверен в себе. Когда ты ощущаешь уверенность, можешь выиграть много матчей с отличными соперниками.
Теперь я ожидаю многого от «Ролан Гаррос». Хочу выиграть много матчей. Не знаю сколько. Если физически буду чувствовать себя на сто процентов, надеюсь, что смогу дойти до второй недели. Это моя цель в Париже. Посмотрим, смогу ли я её достичь», — приводит слова Пэра пресс-служба АТР.
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