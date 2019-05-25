Квитова: честно говоря, мне всё равно, как закончится «Ролан Гаррос»

Чешская теннисистка Петра Квитова, занимающая шестую строчку мирового рейтинга, поделилась ожиданиями от предстоящего Открытого чемпионата Франции.
«Я стала больше думать о своей игре, нежели раньше. Возможно, причина в том, что у меня появилось больше опыта. Я стала немного старше. Когда мы сидели с тренером после сезона и обсуждали, что нужно улучшить, я как-то сказала, что хотела бы поработать над ударами слёта и, конечно, моим движением в целом. Я очень рада, что всё, над чем мы работали, приносит результаты.
Честно говоря, мне всё равно, чем закончится «Ролан Гаррос». В этом сезоне я уже добилась отличного результата на Открытом чемпионате Австралии, чем я очень горжусь Так что я уже проявила себя, и нет критической необходимости гнаться за чем-то ещё. Не могу себе представить, что снова буду играть в финале. Пускай всё случится так, как случится.
Я уже играла здесь в полуфинале, так что я задаюсь вопросом, смогу ли я здесь преуспеть. Здесь я чувствую себя хорошо. Это самое главное для меня», — приводит слова Квитовой WTA.
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