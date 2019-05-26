Тим: Надаль – главный фаворит «Ролан Гаррос», но Джокович очень близок к нему

Четвёртая ракетка планеты австриец Доминик Тим поделился ожиданиями от Открытого чемпионата Франции, который стартует сегодня, 26 мая, в Париже.



«Для меня Рафаэль Надаль всегда будет главным претендентом на победу, но Новак Джокович очень близок к нему, поскольку демонстрирует свою лучшую форму в преддверии «Ролан Гаррос». Далее следует группа из четырех, пяти, шести игроков, которые, как мне кажется, способны почти каждую неделю выигрывать большой титул.



Я понимаю, что мне будет не так просто добраться до более поздних стадий. Пытаюсь оставаться расслабленным. Я напоминаю себе, что меня трудно победить на этой поверхности. Если я готов на 100 процентов, со мной очень сложно справиться. С такими мыслями я стараюсь подойти к этому турниру», — приводит слова Тима Tennis World USA.