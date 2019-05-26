Свитолина: не имеет значения, что я стала хуже играть после встречи с Монфисом

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о своих отношениях с французом Гаэлем Монфисом.
«Мы с Гаэлем не скрываем наших отношений и совместный аккаунт в „Инстаграме“ подтверждает это. Трудно скрываться, когда оба являются известными теннисистами. Попытки спрятаться — пустая трата сил.
Гаэль — очень открытый человек, для меня это тоже естественно. Если болельщики хотят что-то увидеть, мы покажем, поделимся. Важно не замыкаться и не делать ситуацию неловкой. Каждую неделю мы находимся в объективах камер. По телевизору видно, как мы поддерживаем друг друга, поэтому нет смысла что-то утаивать.
Уверена, есть хейтеры, которые скажут, что я стала хуже играть после начала отношений с Гаэлем. Но для меня это не имеет значения. Самое главное, что я счастлива. На корте я думаю только о работе, а за его пределами наслаждаюсь жизнью. В этом году я впервые сыграют перед французскими болельщиками в качестве девушки Монфиса. Посмотрим, получу ли я больше поддержки", — цитирует Свитолину ВВС.
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