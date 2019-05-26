Текстовая онлайн-трансляция матча 1-го круга Кербер — Потапова на «Ролан Гаррос»

Сегодня, 26 мая, состоится матч первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором немка Анжелика Кербер, посеянная под пятым номером, встретится с россиянкой Анастасией Потаповой. Начало поединка запланировано на 12:00 мск.

Ранее соперницы не встречались.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Кербер — Потапова на «Ролан Гаррос».



Победитель этого матча во втором круге сыграет либо с китаянкой Ван Яфань, либо с Маркетой Вондроушовой из Чехии.

Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.