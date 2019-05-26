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Текстовая онлайн-трансляция матча 1-го круга Кербер — Потапова на «Ролан Гаррос»

Текстовая онлайн-трансляция матча 1-го круга Кербер — Потапова на «Ролан Гаррос»
Теннис / Roland Garros 2019 0

Сегодня, 26 мая, состоится матч первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором немка Анжелика Кербер, посеянная под пятым номером, встретится с россиянкой Анастасией Потаповой. Начало поединка запланировано на 12:00 мск.

Ранее соперницы не встречались.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Кербер — Потапова на «Ролан Гаррос».

Победитель этого матча во втором круге сыграет либо с китаянкой Ван Яфань, либо с Маркетой Вондроушовой из Чехии.

Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.

Анастасия Потапова и Анжелика Кербер откроют «Ролан Гаррос». Матчи 1-го дня
Федерер, Циципас, Плишкова, Кербер, Стивенс, Свитолина, а также россияне Потапова, Кузнецова и Жук сыграют в стартовый день «Ролан Гаррос».
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