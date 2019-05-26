Сегодня, 26 мая, пройдёт матч первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором россиянка Светлана Кузнецова сыграет с представительницей Словакии Кристиной Кучовой (Q). Начало поединка запланировано на 14:00 мск.

Ранее соперницы не встречались.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецова — Кучова на «Ролан Гаррос».

Победитель этого матча за выход в третий раунд поборется либо с американкой Мэдисон Бренгл, либо с чешкой Каролиной Плишковой (2).



Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.