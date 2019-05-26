Текстовая онлайн-трансляция матча В. Уильямс — Свитолина на «Ролан Гаррос»
Сегодня, 26 мая, состоится матч первого круга "Ролан Гаррос", в котором украинка Элина Свитолина, посеянная под девятым номером, сразится с американкой Винус Уильямс. Начало игры запланировано на 15:30 мск.
Счёт в личных встречах — 1-1.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча В. Уильямс — Свитолина на «Ролан Гаррос».
Победитель этого матча за выход в третий раунд Открытого чемпионата Франции поспорит либо с американкой Бернардой Пера (Q), либо с украинкой Катериной Козловой.
Действующей чемпионкой грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она выиграла у представительницы США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.
Анастасия Потапова и Анжелика Кербер откроют «Ролан Гаррос». Матчи 1-го дня
Федерер, Циципас, Плишкова, Кербер, Стивенс, Свитолина, а также россияне Потапова, Кузнецова и Жук сыграют в стартовый день «Ролан Гаррос».
- 26 мая 2019
-
13:54
-
13:22
-
12:49
-
11:54
-
11:41
-
11:22
-
10:36
-
10:25
-
10:16
-
09:31
-
09:27
-
00:38
-
00:19
- 25 мая 2019
-
23:51
-
23:23
-
22:57
-
22:23
-
21:47
-
21:29
-
19:55
-
19:07
-
18:42
-
18:27
-
18:00
-
17:44
-
17:21
-
16:58
-
15:51
-
15:33
-
14:47
-
13:56
-
13:03
-
11:53
-
10:21
-
09:44
Партнерский контент