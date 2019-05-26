Текстовая онлайн-трансляция матча В. Уильямс — Свитолина на «Ролан Гаррос»

Сегодня, 26 мая, состоится матч первого круга "Ролан Гаррос", в котором украинка Элина Свитолина, посеянная под девятым номером, сразится с американкой Винус Уильямс. Начало игры запланировано на 15:30 мск.

Счёт в личных встречах — 1-1.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча В. Уильямс — Свитолина на «Ролан Гаррос».

Победитель этого матча за выход в третий раунд Открытого чемпионата Франции поспорит либо с американкой Бернардой Пера (Q), либо с украинкой Катериной Козловой.

Действующей чемпионкой грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она выиграла у представительницы США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.