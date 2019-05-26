Потапова впервые в карьере обыграла теннисистку из топ-10 рейтинга WTA

Россиянка Анастасия Потапова успешно стартовала на Открытом чемпионате Франции, выиграв в двух сетах у немки Анжелики Кербер со счётом 6:4, 6:2.

18-летняя уроженка Саратова, которая дебютирует на «Ролан Гаррос», впервые одержала победу на грунтовом турнире «Большого шлема». Кроме того, Потапова первый раз обыграла теннисистку из топ-10 рейтинга WTA (на текущий момент Кербер занимает пятое место. — Прим. «Чемпионата»).

Во втором круге Потапова сыграет либо с китаянкой Ван Яфань, либо с Маркетой Вондроушовой из Чехии.

Действующей победительницей Открытого чемпионата Франции по теннису является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она нанесла поражение представительнице США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.