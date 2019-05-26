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Циципас, Чилич и Берреттини вышли во второй круг Открытого чемпионата Франции

Циципас, Чилич и Берреттини вышли во второй круг Открытого чемпионата Франции
Теннис / Roland Garros 2019 0

На старте "Ролан Гаррос" греческий теннисист Стефанос Циципас, посеянный под шестым номером, в трёх сетах переиграл представителя Германии Максимильяна Мартерера со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:4). Продолжительность матча составила 1 час 51 минуту.

Уроженец Афин выполнил 3 эйса, дважды ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из шести. Мартерер 6 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и не сделал ни одного брейка.

Во втором круге Циципас встретится с победителем матча Праджнеж Гуннесваран (Индия) — Уго Дельен (Боливия).

Ролан Гаррос. Мужчины. Первый круг

Томас Фаббьяно (Италия) — Марин Чилич (Хорватия, 11) — 3:6, 5:7, 1:6

Алексей Попырин (Австралия, WC) — Уго Эмбер (Франция) — 3:6, 6:3, 7:6 (12:10), 6:3

Маттео Берреттини (Италия, 29) — Пабло Андухар (Испания) — 6:7 (3:7), 6:4, 6:4, 6:2

Каспер Рууд (Норвегия) — Эрнест Гулбис (Латвия) — 6:2, 7:6 (7:2), 6:0.

26 мая 2019 года, воскресенье. 13:45 МСК
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
Матч окончен
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
3 : 0
Максимильян Мартерер
Германия
Максимильян Мартерер
М. Мартерер
1 2 3 4 5
               
6 6 7    
2 2 6    
               
26 мая 2019 года, воскресенье. 12:00 МСК
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
Матч окончен
Томас Фаббьяно
Италия
Томас Фаббьяно
Т. Фаббьяно
0 : 3
Марин Чилич
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
1 2 3 4 5
               
3 5 1    
6 7 6    
               
26 мая 2019 года, воскресенье. 12:00 МСК
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
Матч окончен
Алексей Попырин
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
3 : 1
Уго Умбер
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
1 2 3 4 5
               
3 6 7 6  
6 3 6 3  
               
26 мая 2019 года, воскресенье. 12:00 МСК
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
Матч окончен
Маттео Берреттини
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
3 : 1
Пабло Андухар
Испания
Пабло Андухар
П. Андухар
1 2 3 4 5
               
6 6 6 6  
7 4 4 2  
               
26 мая 2019 года, воскресенье. 12:00 МСК
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
Матч окончен
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
3 : 0
Эрнест Гулбис
Латвия
Эрнест Гулбис
Э. Гулбис
1 2 3 4 5
               
6 7 6    
2 6 0    
               
10 причин следить за «Ролан Гаррос» — 2019
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