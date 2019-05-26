Циципас, Чилич и Берреттини вышли во второй круг Открытого чемпионата Франции

На старте "Ролан Гаррос" греческий теннисист Стефанос Циципас, посеянный под шестым номером, в трёх сетах переиграл представителя Германии Максимильяна Мартерера со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:4). Продолжительность матча составила 1 час 51 минуту.

Уроженец Афин выполнил 3 эйса, дважды ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из шести. Мартерер 6 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и не сделал ни одного брейка.

Во втором круге Циципас встретится с победителем матча Праджнеж Гуннесваран (Индия) — Уго Дельен (Боливия).

Ролан Гаррос. Мужчины. Первый круг

Томас Фаббьяно (Италия) — Марин Чилич (Хорватия, 11) — 3:6, 5:7, 1:6

Алексей Попырин (Австралия, WC) — Уго Эмбер (Франция) — 3:6, 6:3, 7:6 (12:10), 6:3

Маттео Берреттини (Италия, 29) — Пабло Андухар (Испания) — 6:7 (3:7), 6:4, 6:4, 6:2

Каспер Рууд (Норвегия) — Эрнест Гулбис (Латвия) — 6:2, 7:6 (7:2), 6:0.