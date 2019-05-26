Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Чехия: смотреть онлайн прямой эфир Первого канала
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Кузнецова проиграла Кучовой на старте Открытого чемпионата Франции

Кузнецова проиграла Кучовой на старте Открытого чемпионата Франции
Теннис / Roland Garros 2019 0

В первом круге "Ролан Гаррос" россиянка Светлана Кузнецова уступила представительнице Словакии Кристине Кучовой, вышедшей в основную сетку соревнований через квалификацию, со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность матча составила 1 час 9 минут.

Кузнецова выполнила 2 эйса, дважды ошиблась на подаче и не сделала ни одного брейка. Её визави не подавала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из шести.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецова — Кучова на «Ролан Гаррос».

За выход в третий раунд Открытого чемпионата Франции Кучова поборется либо с американкой Мэдисон Бренгл, либо с чешкой Каролиной Плишковой (2).

Женщины. Ролан Гаррос. Первый круг

Магдалена Рыбарикова (Словакия) — Юханна Ларссон (Швеция) — 3:6, 4:6

Гарбинье Мугуруса (Испания, 19) — Тэйлор Таунсенд (США) — 5:7, 6:2, 6:2

Ван Яфань (Китай) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 4:6, 3:6

26 мая 2019 года, воскресенье. 15:15 МСК
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
Матч окончен
Светлана Кузнецова
Россия
Светлана Кузнецова
С. Кузнецова
0 : 2
Кристина Кучова
Словакия
Кристина Кучова
К. Кучова
1 2 3
           
4 2  
6 6  
           
26 мая 2019 года, воскресенье. 12:00 МСК
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
Матч окончен
Магдалена Рыбарикова
Словакия
Магдалена Рыбарикова
М. Рыбарикова
0 : 2
Юханна Ларссон
Швеция
Юханна Ларссон
Ю. Ларссон
1 2 3
           
3 4  
6 6  
           
26 мая 2019 года, воскресенье. 12:00 МСК
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
Матч окончен
Гарбинье Мугуруса
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
2 : 1
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд
1 2 3
           
5 6 6
7 2 2
           
26 мая 2019 года, воскресенье. 14:00 МСК
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
Матч окончен
Ван Яфань
Китай
Ван Яфань
В. Яфань
0 : 2
Маркета Вондроушова
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
1 2 3
           
4 3  
6 6  
           
10 причин следить за «Ролан Гаррос» — 2019
Джокович бьётся за 2-й «Карьерный шлем», Надаль – за 12-й титул в Париже, Серена попытается догнать Корт, а россияне – «выстрелить».
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент