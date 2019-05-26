Кузнецова проиграла Кучовой на старте Открытого чемпионата Франции

В первом круге "Ролан Гаррос" россиянка Светлана Кузнецова уступила представительнице Словакии Кристине Кучовой, вышедшей в основную сетку соревнований через квалификацию, со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность матча составила 1 час 9 минут.
Кузнецова выполнила 2 эйса, дважды ошиблась на подаче и не сделала ни одного брейка. Её визави не подавала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из шести.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецова — Кучова на «Ролан Гаррос».
За выход в третий раунд Открытого чемпионата Франции Кучова поборется либо с американкой Мэдисон Бренгл, либо с чешкой Каролиной Плишковой (2).
Женщины. Ролан Гаррос. Первый круг
Магдалена Рыбарикова (Словакия) — Юханна Ларссон (Швеция) — 3:6, 4:6
Гарбинье Мугуруса (Испания, 19) — Тэйлор Таунсенд (США) — 5:7, 6:2, 6:2
Ван Яфань (Китай) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 4:6, 3:6
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