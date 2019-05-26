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Нисикори и Димитров одержали победы на старте «Ролан Гаррос»

Нисикори и Димитров одержали победы на старте «Ролан Гаррос»
Теннис / Roland Garros 2019 0

Японский теннисист Кей Нисикори вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции, в трёх сетах обыграв хозяина кортов Кентена Алиса (WC) со счётом 6:2, 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 1 минуту.

За выход в третий круг соревнований седьмая ракетка мира поспорит с победителем матча Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — Петер Гоёвчик (Германия).

Действующим чемпионом «РГ» является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он в трёх партиях выиграл у Доминика Тима из Австрии — 6:4, 6:3, 6:2. «Ролан Гаррос» — 2019 будет проходить в период с 26 мая по 9 июня.

«Ролан Гаррос». Мужчины. Первый круг

Янко Типсаревич (Сербия) — Григор Димитров (Болгария) — 3:6, 0:6, 6:3, 7:6 (7:4), 4:6

Малек Жазири (Тунис) — Оскар Отте (Германия, LL) — 3:6, 1:6, 6:4, 0:6

26 мая 2019 года, воскресенье. 14:00 МСК
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
Матч окончен
Кей Нисикори
Япония
Кей Нисикори
К. Нисикори
3 : 0
Кентен Алис
Франция
Кентен Алис
К. Алис
1 2 3 4 5
               
6 6 6    
2 3 4    
               
26 мая 2019 года, воскресенье. 13:30 МСК
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
Матч окончен
Янко Типсаревич
Сербия
Янко Типсаревич
Я. Типсаревич
2 : 3
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
1 2 3 4 5
               
3 0 6 7 4
6 6 3 6 6
               
26 мая 2019 года, воскресенье. 14:00 МСК
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
Матч окончен
Малек Жазири
Тунис
Малек Жазири
М. Жазири
1 : 3
Оскар Отте
Германия
Оскар Отте
О. Отте
1 2 3 4 5
               
3 1 6 0  
6 6 4 6  
               
10 причин следить за «Ролан Гаррос» — 2019
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