Нисикори и Димитров одержали победы на старте «Ролан Гаррос»

Японский теннисист Кей Нисикори вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции, в трёх сетах обыграв хозяина кортов Кентена Алиса (WC) со счётом 6:2, 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 1 минуту.
За выход в третий круг соревнований седьмая ракетка мира поспорит с победителем матча Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — Петер Гоёвчик (Германия).
Действующим чемпионом «РГ» является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он в трёх партиях выиграл у Доминика Тима из Австрии — 6:4, 6:3, 6:2. «Ролан Гаррос» — 2019 будет проходить в период с 26 мая по 9 июня.
«Ролан Гаррос». Мужчины. Первый круг
Янко Типсаревич (Сербия) — Григор Димитров (Болгария) — 3:6, 0:6, 6:3, 7:6 (7:4), 4:6
Малек Жазири (Тунис) — Оскар Отте (Германия, LL) — 3:6, 1:6, 6:4, 0:6
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