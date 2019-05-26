Козлова и Бенчич выиграли стартовые матчи на Открытом чемпионате Франции

Украинская теннисистка Катерина Козлова вышла во второй круг «Ролан Гаррос». В стартовом матче Козлова нанесла поражение американке Бернарде Пера, начавшей соревнования с квалификации, со счётом 6:2, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 1 час 31 минуту. Козлова 5 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. Пера подала 1 эйс, трижды ошиблась на подаче и реализовала 1 брейк.
За выход в третий круг «Ролан Гаррос» Козлова сыграет с победительницей матча между соотечественницей Элиной Свитолиной (9) и американкой Винус Уильямс.
В другом матче первого круга 15-я ракетка турнира швейцарка Белинда Бенчич обыграла обладательницу «уайлд-кард» француженку Джессику Понше — 6:1, 6:4. Следующей соперницей Бенчич станет немка Лаура Зигемунд.
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