Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Чехия: смотреть онлайн прямой эфир Первого канала
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Козлова и Бенчич выиграли стартовые матчи на Открытом чемпионате Франции

Козлова и Бенчич выиграли стартовые матчи на Открытом чемпионате Франции
Теннис / Roland Garros 2019 0

Украинская теннисистка Катерина Козлова вышла во второй круг «Ролан Гаррос». В стартовом матче Козлова нанесла поражение американке Бернарде Пера, начавшей соревнования с квалификации, со счётом 6:2, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 1 час 31 минуту. Козлова 5 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. Пера подала 1 эйс, трижды ошиблась на подаче и реализовала 1 брейк.

За выход в третий круг «Ролан Гаррос» Козлова сыграет с победительницей матча между соотечественницей Элиной Свитолиной (9) и американкой Винус Уильямс.

В другом матче первого круга 15-я ракетка турнира швейцарка Белинда Бенчич обыграла обладательницу «уайлд-кард» француженку Джессику Понше — 6:1, 6:4. Следующей соперницей Бенчич станет немка Лаура Зигемунд.

26 мая 2019 года, воскресенье. 16:15 МСК
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
Матч окончен
Бернарда Пера
США
Бернарда Пера
Б. Пера
0 : 2
Катерина Козлова
Украина
Катерина Козлова
К. Козлова
1 2 3
           
2 6  
6 7  
           
26 мая 2019 года, воскресенье. 16:30 МСК
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
Матч окончен
Белинда Бенчич
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
2 : 0
Джессика Понше
Франция
Джессика Понше
Д. Понше
1 2 3
           
6 6  
1 4  
           
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент