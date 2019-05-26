Маю одержал волевую победу над Чеккинато в первом круге «Ролан Гаррос»
Французский теннисист Николя Маю вышел во второй круг «Ролан Гаррос». Маю, получивший «уайлд-кард» от организаторов, нанёс поражение 16-й ракетке турнира итальянцу Марко Чеккинато со счётом 2:6, 6:7 (6:8), 6:4, 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 3 часа 18 минут. Маю 10 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. Чеккинато подал 6 эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал 3 брейка.
За выход в третий круг «Ролан Гаррос» Маю сыграет с победителем матча между голландцем Робином Хасе и немцем Филиппом Кольшрайбером.
В другой встрече первого круга Уго Дельен из Боливии обыграл индийца Параджнеша Гуннесварана со счётом 6:1, 6:3, 6:1. Следующим соперником Дельена станет грек Стефанос Циципас (6).
26 мая 2019 года, воскресенье. 14:45 МСК
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
Матч окончен
Марко Чеккинато
М. Чеккинато
2 : 3
Николя Маю
Н. Маю
|1
|2
|3
|4
|5
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|6
|7
|4
|2
|4
|
|2
|6
|6
|6
|6
26 мая 2019 года, воскресенье. 16:15 МСК
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
Матч окончен
Праджнеш Гуннесваран
П. Гуннесваран
0 : 3
Уго Дельен
У. Дельен
|1
|2
|3
|4
|5
|
|1
|3
|1
|
|6
|6
|6
10 причин следить за «Ролан Гаррос» — 2019
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