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Маю одержал волевую победу над Чеккинато в первом круге «Ролан Гаррос»

Маю одержал волевую победу над Чеккинато в первом круге «Ролан Гаррос»
Теннис / Roland Garros 2019 0

Французский теннисист Николя Маю вышел во второй круг «Ролан Гаррос». Маю, получивший «уайлд-кард» от организаторов, нанёс поражение 16-й ракетке турнира итальянцу Марко Чеккинато со счётом 2:6, 6:7 (6:8), 6:4, 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 3 часа 18 минут. Маю 10 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. Чеккинато подал 6 эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал 3 брейка.

За выход в третий круг «Ролан Гаррос» Маю сыграет с победителем матча между голландцем Робином Хасе и немцем Филиппом Кольшрайбером.

В другой встрече первого круга Уго Дельен из Боливии обыграл индийца Параджнеша Гуннесварана со счётом 6:1, 6:3, 6:1. Следующим соперником Дельена станет грек Стефанос Циципас (6).

26 мая 2019 года, воскресенье. 14:45 МСК
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
Матч окончен
Марко Чеккинато
Италия
Марко Чеккинато
М. Чеккинато
2 : 3
Николя Маю
Франция
Николя Маю
Н. Маю
1 2 3 4 5
               
6 7 4 2 4
2 6 6 6 6
               
26 мая 2019 года, воскресенье. 16:15 МСК
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
Матч окончен
Праджнеш Гуннесваран
Индия
Праджнеш Гуннесваран
П. Гуннесваран
0 : 3
Уго Дельен
Боливия
Уго Дельен
У. Дельен
1 2 3 4 5
               
1 3 1    
6 6 6    
               
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