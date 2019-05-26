Маю одержал волевую победу над Чеккинато в первом круге «Ролан Гаррос»

Французский теннисист Николя Маю вышел во второй круг «Ролан Гаррос». Маю, получивший «уайлд-кард» от организаторов, нанёс поражение 16-й ракетке турнира итальянцу Марко Чеккинато со счётом 2:6, 6:7 (6:8), 6:4, 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 3 часа 18 минут. Маю 10 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. Чеккинато подал 6 эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал 3 брейка.

За выход в третий круг «Ролан Гаррос» Маю сыграет с победителем матча между голландцем Робином Хасе и немцем Филиппом Кольшрайбером.

В другой встрече первого круга Уго Дельен из Боливии обыграл индийца Параджнеша Гуннесварана со счётом 6:1, 6:3, 6:1. Следующим соперником Дельена станет грек Стефанос Циципас (6).