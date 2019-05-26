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Свитолина с победы стартовала на «Ролан Гаррос», обыграв В. Уильямс

Свитолина с победы стартовала на «Ролан Гаррос», обыграв В. Уильямс
Теннис / Roland Garros 2019 0

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла во второй круг «Ролан Гаррос». В матче первого круга соревнований девятая сеяная Свитолина нанесла поражение американке Винус Уильямс со счётом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 13 минут.

Свитолина не подала ни одного эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. Уильямс 1 раз подала навылет, дважды ошиблась на подаче и реализовала 4 брейка. Лучшим достижением семикратной победительницы турниров «Большого шлема» 38-летней Уильямс на «Ролан Гаррос» является выход в финал в 2002 году.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча первого круга Винус Уильямс – Элина Свитолина на «Ролан Гаррос».

За выход в третий круг Открытого чемпионата Франции Свитолина сыграет с соотечественницей Катериной Козловой.

26 мая 2019 года, воскресенье. 18:20 МСК
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
Матч окончен
Винус Уильямс
США
Винус Уильямс
В. Уильямс
0 : 2
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
1 2 3
           
3 3  
6 6  
           
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