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Джере и Майер одержали победы на старте Открытого чемпионата Франции

Джере и Майер одержали победы на старте Открытого чемпионата Франции
Теннис / Roland Garros 2019 0

Сербский теннисист Ласло Джере вышел во второй круг «Ролан Гаррос». 31-я ракетка соревнований Джере в матче первого круга нанёс поражение испанцу Альберту Рамосу-Виньоласу со счётом 6:3, 6:2, 7:6 (7:2). Встреча продолжалась 2 часа 13 минут. Джере трижды подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8. Рамос-Виньолас подал 2 эйса, дважды ошибся на подаче и 1 раз взял подачу соперника.

За выход в третий круг «Ролан Гаррос» Джере сыграет с обладателем «уайлд-кард», Алексеем Попыриным из Австралии.

В другом матче первого круга аргентинец Леонардо Майер обыграл чеха Иржи Веселы со счётом 7:6 (7:3), 6:3, 6:0. Следующим соперником Майера станет победитель встречи между венгром Мартоном Фучовичем и аргентинцем Диего Шварцманом.

26 мая 2019 года, воскресенье. 17:35 МСК
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
Матч окончен
Альберт Рамос-Виньолас
Испания
Альберт Рамос-Виньолас
А. Рамос-Виньолас
0 : 3
Ласло Джере
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
1 2 3 4 5
               
3 2 6 2    
6 6 7 7    
               
26 мая 2019 года, воскресенье. 17:50 МСК
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
Матч окончен
Иржи Веселы
Чехия
Иржи Веселы
И. Веселы
0 : 3
Леонардо Майер
Аргентина
Леонардо Майер
Л. Майер
1 2 3 4 5
               
6 3 3 0    
7 7 6 6    
               
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