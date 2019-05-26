Джере и Майер одержали победы на старте Открытого чемпионата Франции

Сербский теннисист Ласло Джере вышел во второй круг «Ролан Гаррос». 31-я ракетка соревнований Джере в матче первого круга нанёс поражение испанцу Альберту Рамосу-Виньоласу со счётом 6:3, 6:2, 7:6 (7:2). Встреча продолжалась 2 часа 13 минут. Джере трижды подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8. Рамос-Виньолас подал 2 эйса, дважды ошибся на подаче и 1 раз взял подачу соперника.
За выход в третий круг «Ролан Гаррос» Джере сыграет с обладателем «уайлд-кард», Алексеем Попыриным из Австралии.
В другом матче первого круга аргентинец Леонардо Майер обыграл чеха Иржи Веселы со счётом 7:6 (7:3), 6:3, 6:0. Следующим соперником Майера станет победитель встречи между венгром Мартоном Фучовичем и аргентинцем Диего Шварцманом.
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