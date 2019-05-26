Стивенс вышла во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв Дои

Американская теннисистка Слоан Стивенс вышла во второй круг «Ролан Гаррос». В матче первого круга соревнований седьмая сеяная Стивенс нанесла поражение японке Мисаки Дои со счётом 6:3, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 1 час 31 минуту. Стивенс не подала ни одного эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. Дои 1 раз подала навылет, трижды ошиблась на подаче и реализовала 2 брейка.

За выход в третий круг «Ролан Гаррос» Стивенс сыграет с испанкой Сарой Соррибес-Тормо, которая на старте соревнований одолела бельгийку Элисон Ван Эйтванк со счётом 6:1, 5:7, 6:2.

26-летняя Стивенс выиграла один турнир «Большого шлема» в карьере, в 2017 году она одержала победу на US Open. В 2019 году на её счету пока нет ни одного титула.