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Стивенс вышла во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв Дои

Стивенс вышла во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв Дои
Теннис / Roland Garros 2019 0

Американская теннисистка Слоан Стивенс вышла во второй круг «Ролан Гаррос». В матче первого круга соревнований седьмая сеяная Стивенс нанесла поражение японке Мисаки Дои со счётом 6:3, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 1 час 31 минуту. Стивенс не подала ни одного эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. Дои 1 раз подала навылет, трижды ошиблась на подаче и реализовала 2 брейка.

За выход в третий круг «Ролан Гаррос» Стивенс сыграет с испанкой Сарой Соррибес-Тормо, которая на старте соревнований одолела бельгийку Элисон Ван Эйтванк со счётом 6:1, 5:7, 6:2.

26-летняя Стивенс выиграла один турнир «Большого шлема» в карьере, в 2017 году она одержала победу на US Open. В 2019 году на её счету пока нет ни одного титула.

26 мая 2019 года, воскресенье. 18:55 МСК
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
Матч окончен
Слоан Стивенс
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс
2 : 0
Мисаки Дои
Япония
Мисаки Дои
М. Дои
1 2 3
           
6 7 7  
3 6 4  
           
26 мая 2019 года, воскресенье. 18:15 МСК
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
Матч окончен
Сара Соррибес-Тормо
Испания
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо
2 : 1
Элисон Ван Эйтванк
Бельгия
Элисон Ван Эйтванк
Э. Ван Эйтванк
1 2 3
           
6 5 6
1 7 2
           
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