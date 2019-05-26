Стивенс вышла во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв Дои
Американская теннисистка Слоан Стивенс вышла во второй круг «Ролан Гаррос». В матче первого круга соревнований седьмая сеяная Стивенс нанесла поражение японке Мисаки Дои со счётом 6:3, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 1 час 31 минуту. Стивенс не подала ни одного эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. Дои 1 раз подала навылет, трижды ошиблась на подаче и реализовала 2 брейка.
За выход в третий круг «Ролан Гаррос» Стивенс сыграет с испанкой Сарой Соррибес-Тормо, которая на старте соревнований одолела бельгийку Элисон Ван Эйтванк со счётом 6:1, 5:7, 6:2.
26-летняя Стивенс выиграла один турнир «Большого шлема» в карьере, в 2017 году она одержала победу на US Open. В 2019 году на её счету пока нет ни одного титула.
26 мая 2019 года, воскресенье. 18:55 МСК
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
Матч окончен
Слоан Стивенс
С. Стивенс
2 : 0
Мисаки Дои
М. Дои
|1
|2
|3
|
|6
|7 7
|
|3
|6 4
- 26 мая 2019
-
20:44
-
20:25
-
19:50
-
19:04
-
18:26
-
18:10
-
17:49
-
17:31
-
17:13
-
17:00
-
16:34
-
16:27
-
15:53
-
14:20
-
13:54
-
13:22
-
12:49
-
11:54
-
11:41
-
11:22
-
10:36
-
10:25
-
10:16
-
09:31
-
09:27
-
00:38
-
00:19
- 25 мая 2019
-
23:51
-
23:23
-
22:57
-
22:23
-
21:47
-
21:29
-
19:55
-
19:07
Партнерский контент