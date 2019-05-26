Гоффен отдал лишь 4 гейма Беранкису в первом круге «Ролан Гаррос»

Бельгийский теннисист Давид Гоффен вышел во второй круг «Ролан Гаррос». 27-я ракетка соревнований Гоффен нанёс поражение литовцу Ричардасу Беранкису со счётом 6:0, 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. Гоффен подал 10 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 8. Беранкис 1 раз подал навылет, трижды ошибся на подаче и 1 раз взял подачу соперника.
За выход в третий круг «Ролан Гаррос» Гоффен сыграет с победителем матча между сербом Миомиром Кецмановичем и американцем Денисом Кудлой.
В других матчах первого круга немец Филипп Кольшрайбер обыграл голландца Робина Хасе – 6:4, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1. Аргентинец Диего Шварцман (17) одолел венгра Мартона Фучовича – 6:3, 3:6, 7:6 (9:7), 2:6, 6:2. Следующим соперником Шварцмана станет соотечественник Леонардо Майер, а Кольшрайбер сыграет с французом Николя Маю (WC).
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