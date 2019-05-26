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Гоффен отдал лишь 4 гейма Беранкису в первом круге «Ролан Гаррос»

Гоффен отдал лишь 4 гейма Беранкису в первом круге «Ролан Гаррос»
Теннис / Roland Garros 2019 0

Бельгийский теннисист Давид Гоффен вышел во второй круг «Ролан Гаррос». 27-я ракетка соревнований Гоффен нанёс поражение литовцу Ричардасу Беранкису со счётом 6:0, 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. Гоффен подал 10 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 8. Беранкис 1 раз подал навылет, трижды ошибся на подаче и 1 раз взял подачу соперника.

За выход в третий круг «Ролан Гаррос» Гоффен сыграет с победителем матча между сербом Миомиром Кецмановичем и американцем Денисом Кудлой.

В других матчах первого круга немец Филипп Кольшрайбер обыграл голландца Робина Хасе – 6:4, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1. Аргентинец Диего Шварцман (17) одолел венгра Мартона Фучовича – 6:3, 3:6, 7:6 (9:7), 2:6, 6:2. Следующим соперником Шварцмана станет соотечественник Леонардо Майер, а Кольшрайбер сыграет с французом Николя Маю (WC).

26 мая 2019 года, воскресенье. 19:50 МСК
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
Матч окончен
Давид Гоффен
Бельгия
Давид Гоффен
Д. Гоффен
3 : 0
Ричардас Беранкис
Литва
Ричардас Беранкис
Р. Беранкис
1 2 3 4 5
               
6 6 6    
0 2 2    
               
26 мая 2019 года, воскресенье. 18:10 МСК
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
Матч окончен
Робин Хасе
Нидерланды
Робин Хасе
Р. Хасе
1 : 3
Филипп Кольшрайбер
Германия
Филипп Кольшрайбер
Ф. Кольшрайбер
1 2 3 4 5
               
4 4 7 7 1  
6 6 6 5 6  
               
26 мая 2019 года, воскресенье. 16:45 МСК
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
Матч окончен
Мартон Фучович
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович
2 : 3
Диего Шварцман
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
1 2 3 4 5
               
3 6 6 7 6 2
6 3 7 9 2 6
               
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