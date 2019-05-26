Матч Саснович с Херцог на «Ролан Гаррос» был прерван из-за наступления темноты

Два матча первого игрового дня на Открытом чемпионате Франции по теннису не были завершены из-за наступления темноты. Обе встречи пришлись на женские соревнования в основной сетке.

Словенская теннисистка Полона Херцог и 32-я ракетка соревнований белоруска Александра Саснович выиграли по одному сету и успели провести 6 геймов третьей партии. Счёт равный – 4:6, 6:2, 3:3. Американка Дженнифер Брэйди и сербка Ивана Йорович обменялись выигранными сетами, но третью партию начать не успели – 7:6 (7:5), 4:6.

Встречи продолжатся завтра, 27 мая, вторым запуском на кортах 7 и 13 не ранее 13 мск. Победительницы этих матчей сыграют друг с другом за выход в третий круг «Ролан Гаррос».

Напомним, что действующей победительницей французского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде является румынская теннисистка Симона Халеп.