Потапова — о победе над Кербер: спала и видела эту победу

Российская теннисистка Анастасия Потапова поделилась впечатлениями после победы над трёхкратной победительницей турниров «Большого шлема», немкой Анжеликой Кербер, в первом круге «Ролан Гаррос» — 6:4, 6:2.
«Я не знаю, что сказать. Конечно, это большое счастье, я спала и видела эту победу, когда еще только вышла на корт в пять лет. Хочу сказать спасибо команде и семье, потому что все меня поддерживали, все настраивали, и это дало мне очень много уверенности и сил. А это очень важно. Я рада, очень рада», – сказала Потапова Eurosport.
5 мая 18-летняя Потапова сообщила о начале сотрудничества с британским специалистом Йеном Хьюзом.
«Мы начали работать не так уж и давно и, как видите, всё вроде бы идёт вверх. У нас хороший тандем, мы понимаем и слышим друг друга. Думаю, это очень важно, и в будущем мы сможем добиться больших побед», — добавила Анастасия.
Во втором круге Анастасия сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой.
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