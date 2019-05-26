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Потапова — о победе над Кербер: спала и видела эту победу

Потапова — о победе над Кербер: спала и видела эту победу
Теннис / Roland Garros 2019 0

Российская теннисистка Анастасия Потапова поделилась впечатлениями после победы над трёхкратной победительницей турниров «Большого шлема», немкой Анжеликой Кербер, в первом круге «Ролан Гаррос» — 6:4, 6:2.

«Я не знаю, что сказать. Конечно, это большое счастье, я спала и видела эту победу, когда еще только вышла на корт в пять лет. Хочу сказать спасибо команде и семье, потому что все меня поддерживали, все настраивали, и это дало мне очень много уверенности и сил. А это очень важно. Я рада, очень рада», – сказала Потапова Eurosport.

5 мая 18-летняя Потапова сообщила о начале сотрудничества с британским специалистом Йеном Хьюзом.

«Мы начали работать не так уж и давно и, как видите, всё вроде бы идёт вверх. У нас хороший тандем, мы понимаем и слышим друг друга. Думаю, это очень важно, и в будущем мы сможем добиться больших побед», — добавила Анастасия.

Во втором круге Анастасия сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой.

Потапова на дебютном «Ролан Гаррос» стартовала с уверенной победы над Кербер
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