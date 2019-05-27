Маю — о победе над Чеккинато: хотел вернуть организаторам «уайлд-кард»

253-я ракетка мира, 37-летний француз Николя Маю (WC), поделился впечатлениями от победы над 19-м номером рейтинга АТР, итальянцем Марко Чеккинато, в первом круге «Ролан Гаррос» — 2:6, 6:7, 6:4, 6:2, 6:4.

«Я даже хотел вернуть организаторам «уайлд-кард», сказав, что не готов играть. Но моя команда сказала, чтобы я отдохнул и подумал до воскресенья. И действительно, я чувствовал себя всё лучше и лучше.

Я не был очевидным выбором для «уайлд-кард». Я не показывал хороших результатов, а последние несколько недель был травмирован. Но организаторы поверили в меня, за что я им благодарен.

Пока что я просто наслаждаюсь этой победой. Это моя лучшая победа на «Ролан Гаррос» – у меня здесь их вообще было немного», — приводит слова Маю пресс-служба АТР.