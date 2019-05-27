Павлюченкова опустилась на 30-ю строчку в чемпионской гонке WTA

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 27 мая россиянка Анастасия Павлюченкова опустилась на 30-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.
Чемпионская гонка WTA. 27 мая
1 (1). Петра Квитова (Чехия) — 3525.
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 3271.
3 (3). Наоми Осака (Япония) — 2961.
4 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) — 2711.
5 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2289.
6 (6). Эшли Барти (Австралия) — 2175.
7 (7). Симона Халеп (Румыния) — 1897.
8 (8). Бьянка Андрееску (Канада) — 1757.
9 (9). Анжелика Кербер (Германия) — 1620.
10 (10). Элина Свитолина (Украина) — 1377.
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30 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 708...
45 (43). Екатерина Александрова (Россия) — 571…
47 (48). Вероника Кудерметова (Россия) — 559...
55 (53). Виталия Дьяченко (Россия) — 453...
60 (58). Вера Звонарёва (Россия) — 425...
74 (70). Анна Блинкова (Россия) — 385...
79 (74). Дарья Касаткина (Россия) — 372...
83 (79). Мария Шарапова (Россия) — 355...
90 (86). Наталья Вихлянцева (Россия) — 336...
93 (89). Маргарита Гаспарян (Россия) — 334.
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