Павлюченкова опустилась на 30-ю строчку в чемпионской гонке WTA

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 27 мая россиянка Анастасия Павлюченкова опустилась на 30-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.

Чемпионская гонка WTA. 27 мая

1 (1). Петра Квитова (Чехия) — 3525.

2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 3271.

3 (3). Наоми Осака (Япония) — 2961.

4 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) — 2711.

5 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2289.

6 (6). Эшли Барти (Австралия) — 2175.

7 (7). Симона Халеп (Румыния) — 1897.

8 (8). Бьянка Андрееску (Канада) — 1757.

9 (9). Анжелика Кербер (Германия) — 1620.

10 (10). Элина Свитолина (Украина) — 1377.

...

30 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 708...

45 (43). Екатерина Александрова (Россия) — 571…

47 (48). Вероника Кудерметова (Россия) — 559...

55 (53). Виталия Дьяченко (Россия) — 453...

60 (58). Вера Звонарёва (Россия) — 425...

74 (70). Анна Блинкова (Россия) — 385...

79 (74). Дарья Касаткина (Россия) — 372...

83 (79). Мария Шарапова (Россия) — 355...

90 (86). Наталья Вихлянцева (Россия) — 336...

93 (89). Маргарита Гаспарян (Россия) — 334.