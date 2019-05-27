Сегодня, 27 мая, состоится матч первого круга Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс (10) и россиянка Виталия Дьяченко. Начало поединка запланировано на 17:30 мск.
Соперницы встречались в первом круге US Open 2015 года. Виталия снялась по ходу того матча при счёте 0:6, 0:2.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча С. Уильямс — Дьяченко на «Ролан Гаррос».
Победительница этого матча за выход в третий круг поспорит либо с японкой Куруми Нарой (Q), либо со словенкой Далилой Якупович.
Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.
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