Стивенс: первый круг ТБШ для меня очень непрост. Потом становится намного легче

Американская теннисистка Слоан Стивенс прокомментировала свой успешный старт на Открытом чемпиона Франции — 2019. В двух партиях она обыграла японку Мисаки Дои — 6:3, 7:6 (7:4).
«Матч был непростым. Думаю, для всех первый раунд — это сложная задача. Имеют место нервы, поэтому даже аутсайдер может обыграть первого сеяного. Как только ты выходишь во второй круг, нервы уходят, по крайней мере, у меня так, становится намного легче.
Мисаки здорово прибавила во второй партии – и уже мне пришлось соответствовать её уровню. К счастью, на тай-брейке я сыграла хорошо и завершила всё в двух партиях», — цитирует Стивенс официальный сайт соревнований.
Действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» является румынка Симона Халеп. В финале прошлогоднего розыгрыша она оказалась сильнее именно Стивенс — 3:6, 6:4, 6:1.
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