Сегодня, 27 мая, состоится матч первого круга Открытого чемпионата Франции, в котором сыграет российский теннисист Даниил Медведев (12) и представитель Франции Пьер-Юг Эрбер. Начало поединка запланировано на 12:00 мск.
Соперники ранее друг с другом встречались дважды – в 2015 году победу одержал француз, а в 2018-м Медведев взял реванш.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Медведев – Эрбер на «Ролан Гаррос».
Победитель этого матча за выход в третий круг поспорит либо с французом Бенуа Пэром, либо с румыном Мариушем Копилом.
Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он в трёх партиях выиграл у Доминика Тима из Австрии — 6:4, 6:3, 6:2.
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