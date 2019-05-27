Сегодня, 27 мая, состоится матч первого круга Открытого чемпионата Франции, в котором сыграет российский теннисист Даниил Медведев (12) и представитель Франции Пьер-Юг Эрбер. Начало поединка запланировано на 12:00 мск.



Соперники ранее друг с другом встречались дважды – в 2015 году победу одержал француз, а в 2018-м Медведев взял реванш.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Медведев – Эрбер на «Ролан Гаррос».



Победитель этого матча за выход в третий круг поспорит либо с французом Бенуа Пэром, либо с румыном Мариушем Копилом.



Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он в трёх партиях выиграл у Доминика Тима из Австрии — 6:4, 6:3, 6:2.

10 причин следить за «Ролан Гаррос» — 2019 Джокович бьётся за 2-й «Карьерный шлем», Надаль – за 12-й титул в Париже, Серена попытается догнать Корт, а россияне – «выстрелить».