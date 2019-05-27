Джокович: не собираюсь много тренироваться во время «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович поделился мыслями о стартовавшем «Ролан Гаррос».



«Исторически я хорошо и успешно играл в Париже. Однажды мне удалось выиграть титул, несколько раз играл в финалах, добирался до полуфиналов. Я знаю, что нужно для того, чтобы добираться до поздних стадий турниров «Большого шлема».



Подготовка к Открытому чемпионату Франции отличается от приготовлений к другим мэйджорам – у вас меньше времени. Тем не менее я не собираюсь много тренироваться по ходу турнира – я неплохо играю и сейчас. Физически я тоже в порядке, с мотивацией проблем вообще никаких. Тренировки ничего существенно не изменят», – цитирует Джоковича официальный сайт АТР.



Первым соперником серба на турнире станет поляк Хуберт Хуркач.

10 причин следить за «Ролан Гаррос» — 2019 Джокович бьётся за 2-й «Карьерный шлем», Надаль – за 12-й титул в Париже, Серена попытается догнать Корт, а россияне – «выстрелить».