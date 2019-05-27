Э. Маррей: мне не нужно играть в теннис, чтобы быть счастливым

Экс первая ракетка мира из Великобритании Энди Маррей рассказал о периоде, когда его начала беспокоить травма тазобедренного сустава. Из-за этого повреждения 32-летний теннисист может завершить карьеру.



«Очевидно, что мне было тяжело играть в теннис. Однако я всегда держал в голове мысль, что нужно выходить в сад, чтобы поиграть с детьми, или же просто гулять с ними по улице. При этом каждый шаг, который я делал, доставлял мне боль. Это удручало меня. Даже когда я просто сидел за обеденным столом, бедро болело. Оно пульсировало даже во время сна.



Я много общался с психологами. С моральной точки зрения я был слаб, чувствовал себя потерянным и не знал, что делать. В голове была мысль: «Я стал бы намного счастливее, играя в теннис». И я начал играть. Выиграл один матч, второй… Ничего не изменилось. Никакого удовольствия, никакой радости от побед.



Теперь я понимаю, что мне не нужен теннис. Мне не нужен теннис, чтобы быть счастливым. Я очень счастлив прямо сейчас», – цитирует Маррея The Telegraph.

Напомним, в феврале Энди перенёс повторную операцию на тазобедренном суставе. На Открытом чемпионате Австралии британец заявил о возможном окончании карьеры из-за травмы.