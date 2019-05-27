Э. Маррей: мне не нужно играть в теннис, чтобы быть счастливым

Экс первая ракетка мира из Великобритании Энди Маррей рассказал о периоде, когда его начала беспокоить травма тазобедренного сустава. Из-за этого повреждения 32-летний теннисист может завершить карьеру.
«Очевидно, что мне было тяжело играть в теннис. Однако я всегда держал в голове мысль, что нужно выходить в сад, чтобы поиграть с детьми, или же просто гулять с ними по улице. При этом каждый шаг, который я делал, доставлял мне боль. Это удручало меня. Даже когда я просто сидел за обеденным столом, бедро болело. Оно пульсировало даже во время сна.
Я много общался с психологами. С моральной точки зрения я был слаб, чувствовал себя потерянным и не знал, что делать. В голове была мысль: «Я стал бы намного счастливее, играя в теннис». И я начал играть. Выиграл один матч, второй… Ничего не изменилось. Никакого удовольствия, никакой радости от побед.
Теперь я понимаю, что мне не нужен теннис. Мне не нужен теннис, чтобы быть счастливым. Я очень счастлив прямо сейчас», – цитирует Маррея The Telegraph.
Напомним, в феврале Энди перенёс повторную операцию на тазобедренном суставе. На Открытом чемпионате Австралии британец заявил о возможном окончании карьеры из-за травмы.
- 27 мая 2019
-
12:30
-
12:02
-
11:43
-
11:06
-
10:56
-
09:55
-
09:46
-
09:40
-
08:29
-
08:23
-
08:16
-
00:53
-
00:20
- 26 мая 2019
-
23:47
-
23:27
-
23:06
-
22:39
-
21:30
-
21:27
-
20:44
-
20:25
-
19:50
-
19:04
-
18:26
-
18:10
-
17:49
-
17:31
-
17:13
-
17:00
-
16:34
-
16:27
-
15:53
-
14:20
-
13:54
-
13:22