Циципас рассказал, чем Надаль и Федерер отличаются от других игроков

Шестая ракетка мира из Греции Стефанос Циципас рассказал об отличии матчей с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем и другими теннисистами.
«С Рафой и Роджером нужно быть как минимум в два раза более сконцентрированными, чем с другими. Им нельзя отдавать очки просто так. Они отлично контролируют корт и знают, что делают, где играют. У них рассчитано всё, вплоть до мельчайших деталей.
Я вижу разницу между ними и всеми остальными. Они не переигрывают, не делают ничего бездумно, а играют ровно так, как нужно в конкретной ситуации. И Надаль, и Федерер всегда очень уверены в себе. Думаю, это именно те моменты, в которых они отличаются от остальных игроков», – цитирует Циципаса Metro.
В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции Стефанос может встретиться с Роджером Федерером. В случае победы над швейцарцем он может сыграть с Рафаэлем Надалем в 1/2 финала.
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