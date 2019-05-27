Соперник Надаля – о проблемах со слухом: иногда я не слышу женские голоса

Немецкий теннисист Янник Ханфман прокомментировал результаты жеребьёвки «Ролан Гаррос» и рассказал о проблемах со слухом. Его первым соперником на грунтовом мэйджоре станет Рафаэль Надаль.



«Понимал, что всё может закончиться именно так (попаданием на Надаля). Немного расстроен, ведь провёл отличную квалификацию, не проиграл ни сета. С другой стороны, это невероятный опыт. Впрочем, если я подача и приём будут хорошо работать, я уверен, что смогу доставить Рафе проблемы. Не буду выходить на матч обречённым, у меня определённо будет план.



Я слышу примерно на 60% от нормы. Иногда это даже бывает преимуществом – на больших кортах меня не отвлекают посторонние вещи. Тем не менее, когда на стадионе по-настоящему громко, я всё нормально слышу, проблемы бывают в женских голосах – иногда я их просто не слышу», – цитирует Ханфмана официальный сайт «Ролан Гаррос».

10 причин следить за «Ролан Гаррос» — 2019 Джокович бьётся за 2-й «Карьерный шлем», Надаль – за 12-й титул в Париже, Серена попытается догнать Корт, а россияне – «выстрелить».