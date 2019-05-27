Ватутин проиграл в первом круге «Ролан Гаррос», в двух сетах ведя с брейком
Российский теннисист Алексей Ватутин с поражения стартовал на своём дебютном Открытом чемпионате Франции. В трёх партиях он уступил хозяину кортов Корентену Муте – 4:6, 6:7 (6:8), 4:6. Во втором и третьем сетах Ватутин вёл с брейком.
Продолжительность матча составила 2 часа 20 минут. На счету Ватутина 1 эйс, 3 двойные ошибки и 6 брейк-пойнтов из 12. Его соперник отметился 3 подачами навылет, 2 двойными ошибками и 8 брейками.
Следующим соперником Муте станет победитель пары Гидо Андреосси (Аргентина) – Гидо Пелья (Аргентина, 19).
Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он в трёх партиях выиграл у Доминика Тима из Австрии — 6:4, 6:3, 6:2.
27 мая 2019 года, понедельник. 12:00 МСК
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
Матч окончен
212
Алексей Ватутин
А. Ватутин
0 : 3
110
Корентен Муте
К. Муте
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