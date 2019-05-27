Ватутин проиграл в первом круге «Ролан Гаррос», в двух сетах ведя с брейком

Российский теннисист Алексей Ватутин с поражения стартовал на своём дебютном Открытом чемпионате Франции. В трёх партиях он уступил хозяину кортов Корентену Муте – 4:6, 6:7 (6:8), 4:6. Во втором и третьем сетах Ватутин вёл с брейком.



Продолжительность матча составила 2 часа 20 минут. На счету Ватутина 1 эйс, 3 двойные ошибки и 6 брейк-пойнтов из 12. Его соперник отметился 3 подачами навылет, 2 двойными ошибками и 8 брейками.



Следующим соперником Муте станет победитель пары Гидо Андреосси (Аргентина) – Гидо Пелья (Аргентина, 19).



Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он в трёх партиях выиграл у Доминика Тима из Австрии — 6:4, 6:3, 6:2.