Медведев вёл 2:0 по сетам у Эрбера, но проиграл и вылетел с «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев (12) не сумел выйти во второй круг Открытого чемпионата Франции. В пяти партиях он уступил хозяину кортов Пьер-Югу Эрберу – 6:4, 6:4, 3:6, 2:6, 5:7.



Продолжительность встречи составила 3 часа 52 минуты. Медведев отметился 2 эйсами, 9 двойными ошибками и реализовал лишь 5 брейк-пойнтов из 23. На счету Эрбера 3 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 7 брейков.

«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию матча Медведев – Эрбер.

Следующим соперником француза станет победитель пары Бенуа Пэр (Франция) – Мариуш Копил (Румыния).



Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он в трёх партиях выиграл у Доминика Тима из Австрии — 6:4, 6:3, 6:2.