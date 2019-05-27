Медведев вёл 2:0 по сетам у Эрбера, но проиграл и вылетел с «Ролан Гаррос»
Российский теннисист Даниил Медведев (12) не сумел выйти во второй круг Открытого чемпионата Франции. В пяти партиях он уступил хозяину кортов Пьер-Югу Эрберу – 6:4, 6:4, 3:6, 2:6, 5:7.
Продолжительность встречи составила 3 часа 52 минуты. Медведев отметился 2 эйсами, 9 двойными ошибками и реализовал лишь 5 брейк-пойнтов из 23. На счету Эрбера 3 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 7 брейков.
«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию матча Медведев – Эрбер.
Следующим соперником француза станет победитель пары Бенуа Пэр (Франция) – Мариуш Копил (Румыния).
Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он в трёх партиях выиграл у Доминика Тима из Австрии — 6:4, 6:3, 6:2.
27 мая 2019 года, понедельник. 12:00 МСК
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
Матч окончен
43
Пьер-Юг Эрбер
П. Эрбер
3 : 2
14
Даниил Медведев
Д. Медведев
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