Самсонова в двух сетах проиграла Векич в первом круге «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Людмила Самсонова (Q) не смогла пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции, проиграв хорватке Донне Векич (23) со счётом 2:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут.



Людмила 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и не взяла ни одного гейма на подаче соперницы. На счету Донны 4 эйса, ни одной двойной ошибки и 3 брейка.



За выход в третий круг Векич поспорит с победительницей матча Юлия Путинцева (Казахстан) — Ребекка Петерсон (Швеция).

«Ролан Гаррос». Женщины. Первый круг

Чжан Шуай (Китай) — Варвара Лепченко (США, Q) — 6:1, 6:1.

Анастасия Севастова (Латвия, 12) — Луксика Кумкхум (Таиланд) — 6:1, 6:4.

Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп.

Очередной поход Серены за рекордом Маргарет Корт. Матчи 2-го дня «Ролан Гаррос» Джокович, Надаль, Тим, Бертенс, Квитова, С.Уильямс, а также россияне Медведев Звонарёва и Павлюченкова сыграют во 2-й день «Ролан Гаррос».