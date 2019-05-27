Самсонова в двух сетах проиграла Векич в первом круге «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Людмила Самсонова (Q) не смогла пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции, проиграв хорватке Донне Векич (23) со счётом 2:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут.
Людмила 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и не взяла ни одного гейма на подаче соперницы. На счету Донны 4 эйса, ни одной двойной ошибки и 3 брейка.
За выход в третий круг Векич поспорит с победительницей матча Юлия Путинцева (Казахстан) — Ребекка Петерсон (Швеция).
«Ролан Гаррос». Женщины. Первый круг
Чжан Шуай (Китай) — Варвара Лепченко (США, Q) — 6:1, 6:1.
Анастасия Севастова (Латвия, 12) — Луксика Кумкхум (Таиланд) — 6:1, 6:4.
Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп.
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