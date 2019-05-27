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Самсонова в двух сетах проиграла Векич в первом круге «Ролан Гаррос»

Самсонова в двух сетах проиграла Векич в первом круге «Ролан Гаррос»
Теннис / Roland Garros 2019 0

Российская теннисистка Людмила Самсонова (Q) не смогла пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции, проиграв хорватке Донне Векич (23) со счётом 2:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут.

Людмила 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и не взяла ни одного гейма на подаче соперницы. На счету Донны 4 эйса, ни одной двойной ошибки и 3 брейка.

За выход в третий круг Векич поспорит с победительницей матча Юлия Путинцева (Казахстан) — Ребекка Петерсон (Швеция).

«Ролан Гаррос». Женщины. Первый круг
Чжан Шуай (Китай) — Варвара Лепченко (США, Q) — 6:1, 6:1.
Анастасия Севастова (Латвия, 12) — Луксика Кумкхум (Таиланд) — 6:1, 6:4.

Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп.

27 мая 2019 года, понедельник. 14:55 МСК
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
Матч окончен
Людмила Самсонова
159
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
0 : 2
Донна Векич
24
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
1 2 3
           
2 4  
6 6  
           
27 мая 2019 года, понедельник. 14:45 МСК
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
Матч окончен
Чжан Шуай
50
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай
2 : 0
Варвара Лепченко
129
США
Варвара Лепченко
В. Лепченко
1 2 3
           
6 6  
1 1  
           
27 мая 2019 года, понедельник. 15:00 МСК
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
Матч окончен
Луксика Кумкхум
107
Таиланд
Луксика Кумкхум
Л. Кумкхум
0 : 2
Анастасия Севастова
12
Латвия
Анастасия Севастова
А. Севастова
1 2 3
           
1 4  
6 6  
           
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