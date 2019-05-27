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Эстонка Канепи установила рекорд турниров «Большого шлема»

Эстонка Канепи установила рекорд турниров «Большого шлема»
Теннис / Roland Garros 2019 0

Любопытный рекорд сегодня, 27 мая, установила эстонка Кайя Канепи. С момента появления на турнирах «Большого шлема» посева на 32 человека (с 2001 года. – Прим. «Чемпионата») она одержала седьмую победу в первом раунде над сеяными соперницами.

Сегодня она выбила из сетки представительницу Германии Юлию Гёргес (18) – 7:5, 6:1. Всего же Кайя на разных стадиях турниров «Большого шлема» победила 16 сеяных теннисисток.

Полностью список лучших по этому показателю выглядит следующим образом:

1. Кайя Канепи (Эстония) – 7.
2. Янина Викмайер (Бельгия) – 6.
3. Карина Виттхёфт (Германия), Цветана Пиронкова (Болгария), Мария-Хосе Мартинес-Санчес (Испания), Екатерина Макарова (Россия), Катерина Бондаренко (Украина) – по 5.

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