Эстонка Канепи установила рекорд турниров «Большого шлема»

Любопытный рекорд сегодня, 27 мая, установила эстонка Кайя Канепи. С момента появления на турнирах «Большого шлема» посева на 32 человека (с 2001 года. – Прим. «Чемпионата») она одержала седьмую победу в первом раунде над сеяными соперницами.



Сегодня она выбила из сетки представительницу Германии Юлию Гёргес (18) – 7:5, 6:1. Всего же Кайя на разных стадиях турниров «Большого шлема» победила 16 сеяных теннисисток.



Полностью список лучших по этому показателю выглядит следующим образом:



1. Кайя Канепи (Эстония) – 7.

2. Янина Викмайер (Бельгия) – 6.

3. Карина Виттхёфт (Германия), Цветана Пиронкова (Болгария), Мария-Хосе Мартинес-Санчес (Испания), Екатерина Макарова (Россия), Катерина Бондаренко (Украина) – по 5.