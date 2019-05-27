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Кудерметова рассказала, как ей удалось победить Возняцки на «Ролан Гаррос»

Кудерметова рассказала, как ей удалось победить Возняцки на «Ролан Гаррос»
Теннис / Roland Garros 2019 0

Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала выход во второй круг Открытого чемпионата Франции. На старте соревнований она обыграла датчанку Каролину Возняцки со счётом 0:6, 6:3, 6:3.

«Это прекрасная победа для меня. Я была так рада провести матч на этом корте, на столь большой арене. Я невероятно счастлива. В начале встречи я нервничала, но гейм за геймом я старалась играть в свой теннис. Я стала действовать агрессивнее. Думаю, я проделала отличную работу сегодня», — приводит слова Кудерметовой официальный сайт тура.

За выход в третий круг Кудерметова поспорит с победительницей матча Зарина Дияс (Казахстан) — Одри Альби (Франция, WC).

Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп.

Кудерметова одолела Возняцки на «Ролан Гаррос», проиграв первый сет 0:6
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