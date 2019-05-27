Кудерметова рассказала, как ей удалось победить Возняцки на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала выход во второй круг Открытого чемпионата Франции. На старте соревнований она обыграла датчанку Каролину Возняцки со счётом 0:6, 6:3, 6:3.

«Это прекрасная победа для меня. Я была так рада провести матч на этом корте, на столь большой арене. Я невероятно счастлива. В начале встречи я нервничала, но гейм за геймом я старалась играть в свой теннис. Я стала действовать агрессивнее. Думаю, я проделала отличную работу сегодня», — приводит слова Кудерметовой официальный сайт тура.



За выход в третий круг Кудерметова поспорит с победительницей матча Зарина Дияс (Казахстан) — Одри Альби (Франция, WC).

Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп.