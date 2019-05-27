Ольховский: осталась ли мотивация у Шараповой?

Тренер сборной России по теннису Андрей Ольховский предположил, когда россиянка Мария Шарапова сможет вернуться на корт. Ранее 32-летняя спортсменка объявила, что из-за травмы не сыграет на Открытом чемпионате Франции.

«Для меня не стало сюрпризом, что она отказалась. По большому счёту при том физическом состоянии, в котором она сейчас находится, при постоянных травмах, рецидивах старых травм очень сложно вообще вернуться, а на высший уровень – архисложно. Плюс ещё должна быть какая-то мотивация. Осталась ли она у Марии – в этом основной вопрос. У неё могут быть контрактные обязательства на выступления в турнирах: необязательно, что это только желание пойти и сыграть. Опять же, играть при стопроцентной готовности – это одно, а когда ты не готов, тебя постоянно что-то тревожит, думаешь о травмах – совершенно другое.

Мне сложно представить, как Мария, которая достигла очень многого в теннисе, высочайших вершин, выходит на корт неготовой, просто чтобы отстоять на корте. Она всегда будет стремиться выйти и побеждать, а физическое состояние не даёт это сделать. Соответственно, ей, на мой взгляд, будет очень трудно даже найти мотивацию, чтобы продолжать дальше выступать на большом количестве турниров.

Мария привыкла всегда находиться в определённом режиме, в режиме тренировок, движения. Сейчас он несколько поменялся, и вернуться обратно в профессиональную деятельность достаточно нелегко», — цитирует Ольховского «Московский комсомолец».