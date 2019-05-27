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Ястремская и Путинцева, выигравшие турниры в субботу, проиграли на старте «РГ»

Ястремская и Путинцева, выигравшие турниры в субботу, проиграли на старте «РГ»
Теннис / Roland Garros 2019 0

Украинка Даяна Ястремская неудачно стартовала на Открытом чемпионате Франции в одиночном разряде, уступив в трёх сетах представительнице Испании Карле Суарес-Наварро — 6:2, 6:7 (0:7), 0:6. Продолжительность матча составила 1 час 41 минуту.

19-летняя уроженка Одессы дважды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из пяти. Её визави не выполнила ни одного эйса, не ошибалась на подаче и сделала 3 брейка.

За выход в третий круг Суарес-Наварро поспорит с американкой Шелби Роджерс.

В субботу, 25 мая, Ястремская одержала победу на турнире в Страсбурге (Франция), а представительница Казахстана Юлия Путинцева выиграла соревнования в Нюрнберге (Германия). Но спустя два дня обе теннисистки не смогли пробиться во второй раунд «Ролан Гаррос».

27 мая 2019 года, понедельник. 16:30 МСК
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
Матч окончен
Даяна Ястремская
32
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
1 : 2
Карла Суарес-Наварро
29
Испания
Карла Суарес-Наварро
К. Суарес-Наварро
1 2 3
           
6 6 0 0
2 7 7 6
           
27 мая 2019 года, понедельник. 16:30 МСК
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
Матч окончен
Юлия Путинцева
28
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
0 : 2
Ребекка Петерсон
63
Швеция
Ребекка Петерсон
Р. Петерсон
1 2 3
           
3 5  
6 7  
           
Очередной поход Серены за рекордом Маргарет Корт. Матчи 2-го дня «Ролан Гаррос»
Джокович, Надаль, Тим, Бертенс, Квитова, С.Уильямс, а также россияне Медведев Звонарёва и Павлюченкова сыграют во 2-й день «Ролан Гаррос».
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