Ястремская и Путинцева, выигравшие турниры в субботу, проиграли на старте «РГ»

Украинка Даяна Ястремская неудачно стартовала на Открытом чемпионате Франции в одиночном разряде, уступив в трёх сетах представительнице Испании Карле Суарес-Наварро — 6:2, 6:7 (0:7), 0:6. Продолжительность матча составила 1 час 41 минуту.

19-летняя уроженка Одессы дважды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из пяти. Её визави не выполнила ни одного эйса, не ошибалась на подаче и сделала 3 брейка.

За выход в третий круг Суарес-Наварро поспорит с американкой Шелби Роджерс.

В субботу, 25 мая, Ястремская одержала победу на турнире в Страсбурге (Франция), а представительница Казахстана Юлия Путинцева выиграла соревнования в Нюрнберге (Германия). Но спустя два дня обе теннисистки не смогли пробиться во второй раунд «Ролан Гаррос».