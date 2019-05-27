Джокович и Вавринка пробились во второй круг Открытого чемпионата Франции
Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович стартовал на "Ролан Гаррос" с победы над поляком Хубертом Хуркачем со счётом 6:4, 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут.
Уроженец Белграда выполнил 6 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 6 брейк-пойнтов из девяти. В активе его соперника 8 подач навылет, 2 двойные ошибки и 1 сделанный брейк.
Во втором круге Джокович встретится с представителем Швейцарии Генри Лааксоненом (LL).
Ролан Гаррос. Мужчины. Первый круг
Стэн Вавринка (Швейцария, 24) — Йозеф Ковалик (Словакия) — 6:1, 6:7 (3:7), 6:2, 6:3
Аляж Бедене (Словения) — Борна Чорич (Хорватия, 13) — 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 4:6
Сергей Стаховский (Украина, LL) — Жиль Симон (Франция, 26) — 3:6, 3:6, 4:6.
27 мая 2019 года, понедельник. 16:55 МСК
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
Матч окончен
1
Новак Джокович
Н. Джокович
3 : 0
44
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|6
|
|4
|2
|2
27 мая 2019 года, понедельник. 16:00 МСК
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
Матч окончен
28
Стэн Вавринка
С. Вавринка
3 : 1
132
Йозеф Ковалик
Й. Ковалик
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6 2
|6
|6
|
|1
|7 3
|2
|3
27 мая 2019 года, понедельник. 15:20 МСК
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
Матч окончен
95
Аляж Бедене
А. Бедене
1 : 3
15
Борна Чорич
Б. Чорич
|1
|2
|3
|4
|5
|
|1
|7 7
|4
|4
|
|6
|6 4
|6
|6
27 мая 2019 года, понедельник. 16:30 МСК
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
Матч окончен
111
Сергей Стаховский
С. Стаховский
0 : 3
33
Жиль Симон
Ж. Симон
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|3
|4
|
|6
|6
|6
Очередной поход Серены за рекордом Маргарет Корт. Матчи 2-го дня «Ролан Гаррос»
Джокович, Надаль, Тим, Бертенс, Квитова, С.Уильямс, а также россияне Медведев Звонарёва и Павлюченкова сыграют во 2-й день «Ролан Гаррос».
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15:26
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14:32
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14:13
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14:12
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14:00
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13:32
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