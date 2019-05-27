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Джокович и Вавринка пробились во второй круг Открытого чемпионата Франции

Джокович и Вавринка пробились во второй круг Открытого чемпионата Франции
Теннис / Roland Garros 2019 0

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович стартовал на "Ролан Гаррос" с победы над поляком Хубертом Хуркачем со счётом 6:4, 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут.

Уроженец Белграда выполнил 6 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 6 брейк-пойнтов из девяти. В активе его соперника 8 подач навылет, 2 двойные ошибки и 1 сделанный брейк.

Во втором круге Джокович встретится с представителем Швейцарии Генри Лааксоненом (LL).

Ролан Гаррос. Мужчины. Первый круг

Стэн Вавринка (Швейцария, 24) — Йозеф Ковалик (Словакия) — 6:1, 6:7 (3:7), 6:2, 6:3
Аляж Бедене (Словения) — Борна Чорич (Хорватия, 13) — 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 4:6
Сергей Стаховский (Украина, LL) — Жиль Симон (Франция, 26) — 3:6, 3:6, 4:6.

27 мая 2019 года, понедельник. 16:55 МСК
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
Матч окончен
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
3 : 0
Хуберт Хуркач
44
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
1 2 3 4 5
               
6 6 6    
4 2 2    
               
27 мая 2019 года, понедельник. 16:00 МСК
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
Матч окончен
Стэн Вавринка
28
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
3 : 1
Йозеф Ковалик
132
Словакия
Йозеф Ковалик
Й. Ковалик
1 2 3 4 5
               
6 6 2 6 6  
1 7 3 2 3  
               
27 мая 2019 года, понедельник. 15:20 МСК
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
Матч окончен
Аляж Бедене
95
Словения
Аляж Бедене
А. Бедене
1 : 3
Борна Чорич
15
Хорватия
Борна Чорич
Б. Чорич
1 2 3 4 5
               
1 7 7 4 4  
6 6 4 6 6  
               
27 мая 2019 года, понедельник. 16:30 МСК
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
Матч окончен
Сергей Стаховский
111
Украина
Сергей Стаховский
С. Стаховский
0 : 3
Жиль Симон
33
Франция
Жиль Симон
Ж. Симон
1 2 3 4 5
               
3 3 4    
6 6 6    
               
Очередной поход Серены за рекордом Маргарет Корт. Матчи 2-го дня «Ролан Гаррос»
Джокович, Надаль, Тим, Бертенс, Квитова, С.Уильямс, а также россияне Медведев Звонарёва и Павлюченкова сыграют во 2-й день «Ролан Гаррос».
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